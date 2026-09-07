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Опубликовано 7 сентября, 04:49

Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии возросло до семи человек

Обложка © МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

Обложка © МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

Количество жертв схода лавины в горах Кабардино-Балкарии увеличилось до семи человек. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Напомним, лавина сошла со склона горы Мижирги в Безенгийском ущелье и накрыла группу из 15 альпинистов. На месте трагедии продолжают работать спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС по КБР.

Работы существенно осложняются труднопроходимым рельефом местности и сохраняющейся угрозой повторных сходов снега. Спасатели действуют с максимальной осторожностью, чтобы не подвергать риску собственные жизни.

К поискам альпинистов после схода лавины в КБР подключили ещё 31 спасателя
К поискам альпинистов после схода лавины в КБР подключили ещё 31 спасателя

Ранее Life.ru писал, что трёх пострадавших при сходе лавины в Безенги эвакуировали в Нальчик. Там людей передали сотрудникам Центра медицины катастроф.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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