К поискам альпинистов после схода лавины в КБР подключили ещё 31 спасателя
Обложка © Max / МЧС Кабардино-Балкарии
К месту схода лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии направили ещё 31 спасателя. Поисковые работы осложняют горный рельеф и сохраняющаяся опасность новых сходов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«На месте продолжают работать спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Работы усложняет сложный рельеф в условиях лавинной опасности. Проводится наращивание группировки», — сообщили в республиканском главке.
К поисковой операции дополнительно подключили 25 спасателей МЧС России и шесть сотрудников Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.
Лавина сошла 6 сентября с горы Мижирги. Снежная масса накрыла группу из 15 альпинистов. Два человека погибли, ещё трое получили травмы. Вертолёт доставил пострадавших в Нальчик. Судьба ещё десяти альпинистов пока неизвестна. Спасатели продолжают поиски в районе происшествия.
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