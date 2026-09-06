К поискам альпинистов после схода лавины в КБР подключили ещё 31 спасателя

К месту схода лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии направили ещё 31 спасателя. Поисковые работы осложняют горный рельеф и сохраняющаяся опасность новых сходов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«На месте продолжают работать спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Работы усложняет сложный рельеф в условиях лавинной опасности. Проводится наращивание группировки», — сообщили в республиканском главке.

К поисковой операции дополнительно подключили 25 спасателей МЧС России и шесть сотрудников Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

Лавина сошла 6 сентября с горы Мижирги. Снежная масса накрыла группу из 15 альпинистов. Два человека погибли, ещё трое получили травмы. Вертолёт доставил пострадавших в Нальчик. Судьба ещё десяти альпинистов пока неизвестна. Спасатели продолжают поиски в районе происшествия.