С горы Мижирги эвакуировали тела 12 погибших под лавиной альпинистов

Спасатели эвакуировали с горы Мижирги тела 12 альпинистов, погибших при сходе лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Их доставили в альплагерь «Безенги» и передали следственно-оперативной группе, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Для эвакуации задействовали вертолёт. Поиски ещё пяти участников группы продолжаются, их судьба пока остаётся неизвестной. Официально МЧС также сообщает о 12 погибших.

Лавина сошла с горы Мижирги 6 сентября. Всего в группе находились 33 человека. Десять участников смогли спуститься самостоятельно, ещё шестерых доставили в медицинские учреждения.

Поисковую операцию осложняет сохраняющаяся опасность новых обрушений. Утром 8 сентября с карниза горы повторно сошла снежно-ледовая масса, однако никто из спасателей не пострадал.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности. Прокуратура также проводит проверку обстоятельств трагедии.

Напомним, что утром 8 сентября на месте поисков произошёл повторный сход снежно-ледовой массы. Спасатели не пострадали, но сложный рельеф и угроза новых обрушений продолжили осложнять операцию.