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Опубликовано 10 сентября, 15:15

На Мижирги нашли тело 15-го погибшего альпиниста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Armensl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Armensl

Спасатели обнаружили тело 15-го альпиниста, погибшего при сходе лавины на горе Мижирги в Кабардино-Балкарии. Поиски ещё двух человек продолжаются, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Трагедия произошла 6 сентября в Безенгийском ущелье. Снежно-ледовая масса сошла со склона Мижирги и накрыла находившуюся на маршруте группу альпинистов. Поисковая операция продолжается уже несколько дней. Работу спасателей осложняют труднодоступный горный рельеф и сохраняющаяся опасность повторных сходов снежно-ледовых масс.

Трагедия на Мижирги может стать крупнейшей в горах России с 2002 года
Трагедия на Мижирги может стать крупнейшей в горах России с 2002 года

Накануне МЧС официально сообщало о 14 погибших и трёх альпинистах, судьба которых оставалась неизвестной.

Больше новостей о природных ЧП и спасательных операциях — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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