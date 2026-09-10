На Мижирги нашли тело 15-го погибшего альпиниста

Спасатели обнаружили тело 15-го альпиниста, погибшего при сходе лавины на горе Мижирги в Кабардино-Балкарии. Поиски ещё двух человек продолжаются, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Трагедия произошла 6 сентября в Безенгийском ущелье. Снежно-ледовая масса сошла со склона Мижирги и накрыла находившуюся на маршруте группу альпинистов. Поисковая операция продолжается уже несколько дней. Работу спасателей осложняют труднодоступный горный рельеф и сохраняющаяся опасность повторных сходов снежно-ледовых масс.

Накануне МЧС официально сообщало о 14 погибших и трёх альпинистах, судьба которых оставалась неизвестной.