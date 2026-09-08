Трагедия на Мижирги может стать крупнейшей в горах России с 2002 года

Трагедия на Мижирги может стать крупнейшим по числу жертв горным происшествием в России с 2002 года. После снежно-ледового обвала в Кабардино-Балкарии погибли по меньшей мере 12 альпинистов, следует из подсчётов ТАСС.

Последний масштабный случай произошёл 24 года назад в Кармадонском ущелье из-за схода ледника. Это привело к крупнейшей катастрофе такого рода в истории России. Поток льда, камней и грязи полностью уничтожил посёлок Нижний Кармадон. В это время там находился лагерь съёмочной группы фильма «Связной». Жертвами трагедии стали не менее 125 человек — местные жители и кинематографисты. Среди погибших был популярный актёр, режиссёр и телеведущий Сергей Бодров-младший.

Всего в современной истории России ТАСС насчитал четыре эпизода массовой гибели людей в горах. В этот перечень агентство включило и события 6 сентября 2026 года.

Напомним, в Кабардино-Балкарии в ущелье Безенги на горе Мижирги 6 сентября сошла лавина. Она накрыла группу из 33 альпинистов. На месте погибли 11 человек. Ещё одного обнаружили 8 сентября, шестеро пострадали. Десяти альпинистам удалось выбраться самостоятельно. Судьба пятерых человек пока остаётся неизвестной. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности. Прокуратура также проводит проверку обстоятельств трагедии.