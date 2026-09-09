Число погибших при сходе лавины в КБР выросло до 14

Специалисты МЧС нашли тела ещё двух альпинистов в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Общее число погибших достигло 14 человек, сообщили в ведомстве.

По состоянию на 15:50 9 сентября поисково-спасательные работы приостановили из-за схода снежно-ледовой массы. Судьба ещё трёх альпинистов остаётся неизвестной.

Тела погибших эвакуировали на вертолёте в Нальчик и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. На месте работают 63 человека. 10 сентября после наступления светлого времени суток планируется привлечь вертолёт Ми-8 МЧС России.

6 сентября в ущелье Безенги сошла лавина с горы Мижирги, под снегом оказалась группа из 33 альпинистов. Накануне спасатели эвакуировали тела 12 погибших в альплагерь и передали их следственно-оперативной группе, а судьба пяти участников оставалась неизвестной. Десять человек смогли спуститься самостоятельно, ещё шестеро были доставлены в медицинские учреждения. Поиски осложнял повторный сход снежно-ледовой массы на месте операции.