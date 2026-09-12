Число погибших при сходе лавины в КБР выросло до 16
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Число погибших после схода лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 16. Спасатели обнаружили тело ещё одного альпиниста, сообщили в региональном управлении МЧС.
Судьба ещё одного участника восхождения остаётся неизвестной. Поисковые работы пришлось приостановить из-за ухудшения погоды. Возобновить операцию спасатели планируют утром в воскресенье.
Лавина сошла с Мижирги в ущелье Безенги 6 сентября и накрыла группу из 33 альпинистов. К 11 сентября спасатели подняли и доставили в лагерь тела 12 погибших, после чего их передали следователям. Ещё пять человек на тот момент числились пропавшими без вести. Десятерым участникам удалось самостоятельно выбраться из опасной зоны, шестерых госпитализировали. Поисковая операция шла в сложных условиях и была дополнительно осложнена новым сходом снежно-ледовой массы в районе работ.
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