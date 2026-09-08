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Опубликовано 8 сентября, 16:25

Росгвардия опровергла гибель бойцов спецназа «Витязь» при сходе лавины в КБР

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Росгвардия опровергла информацию о гибели военнослужащих Центра специального назначения «Витязь» при сходе лавины в Кабардино-Балкарии. При этом в ведомстве подтвердили, что среди погибших альпинистов были сотрудники Росгвардии.

«Часть группы альпинистов, погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии, — представители Росгвардии. Руководство ведомства выражает соболезнования родным и близким погибших и оказывает семьям всю необходимую помощь и меры социальной поддержки», — говорится в сообщении ведомства.

Отдельно в Росгвардии подчеркнули, что распространяемая информация о гибели военнослужащих ЦСН «Витязь» не соответствует действительности.

С горы Мижирги эвакуировали тела 12 погибших под лавиной альпинистов
С горы Мижирги эвакуировали тела 12 погибших под лавиной альпинистов

Ранее Mash писал, что бойцы элитного Центра спецназначения «Витязь» погибли при сходе лавины в Кабардино-Балкарии. В этом подразделении проходит службу рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). Руководил восхождением инструктор из Санкт-Петербурга Альберт Изотов. Возраст большинства участников не превышал 30 лет.

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Наталья Демьянова
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