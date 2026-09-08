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Регион
Опубликовано 8 сентября, 14:57

При сходе лавины в КБР погибли 13 сослуживцев рэпера Macan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Бойцы элитного Центра спецназначения (ЦСН) «Витязь» погибли при сходе лавины в Кабардино-Балкарии. В этом подразделении проходит службу рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов).

Все погибшие под лавиной в Безенгийском ущелье были бойцами подразделения Росгвардии — 604-го ЦСН «Витязь», утверждает «База». Возраст большинства участников не превышал 30 лет.

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Эвакуировать с маршрута удалось 16 человек. Десять из них не получили повреждений, ещё шестерым потребовалась медицинская помощь.

Четверо альпинистов до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасатели предполагают, что они погибли, так как поисковые работы идут уже третьи сутки.

Напомним, трагедия произошла в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии: мощная снежная лавина сошла со склона горы Мижирги и накрыла группу из 33 альпинистов, проводивших учебно-тренировочные сборы. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело о халатности. Момент схода лавины попал на видео.

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Macan — один из самых популярных российских исполнителей, родившийся 6 января 2002 года в Москве. Он начал свою карьеру в 2019 году с альбома «1000 км до мечты», а настоящая слава пришла к нему после выхода альбомов «12» и «I AM», которые принесли ему звания «Артист года» и «Альбом года» на ряде платформ. В конце 2025 года он был призван на срочную службу в элитное подразделение Росгвардии «Витязь». Ранее Life.ru писал, что девушка Макана Мария Мотина объявила о расставании с рэпером.

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Никита Никонов
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