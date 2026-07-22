Друг рэпера Macan оказался замешан в деле о «подброшенных наркотиках»: У студента вымогали миллионы

В Москве задержали четырёх человек по подозрению в похищении студента РУДН и вымогательстве. Среди фигурантов оказался знакомый рэпера Macan (Андрея Косолапова), который, по данным следствия, мог быть причастен к произошедшему.

Группа молодых людей организовала схему с подбрасыванием наркотиков и последующим требованием денег за «решение проблемы». Фигурантами дела стали 23-летний Заур Керимханов, 24-летний Николай Борцвадзе, а также Александр Ильинов и Джамбулат Окуев, которым также по 24 года.

Как считают правоохранители, злоумышленники похитили 18-летнего студента Российского университета дружбы народов и удерживали его в автомобиле около четырёх часов. За освобождение молодого человека у него потребовали 2 млн рублей, заявив, что деньги нужны для того, чтобы «замять дело» из-за якобы найденных наркотиков. После перевода 80 тысяч рублей в криптовалюте потерпевшего отпустили, однако ему пригрозили расправой, если он расскажет о случившемся.

Первыми по делу задержали Керимханова и Борцвадзе. Позже силовики установили местонахождение Окуева и Ильинова. Последний, как выяснилось, связан с рэпером Macan: в социальных сетях и мессенджерах он указан как знакомый артиста: пишет «База».

Ранее стало известно, что пока рэпер Macan (Андрей Косолапов) проходит срочную службу, его автомобиль BMW M5 оказался у друга, который регулярно нарушает правила дорожного движения. Перед отправкой в армию артист не успел продать машину и передал её во временное пользование знакомому. После этого на владельца автомобиля начали приходить многочисленные штрафы.