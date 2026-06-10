«Ловлю сигнал»: MACAN вышел на связь из армии и показал прыжок с парашютом

MACAN впервые за долгое время вышел на связь из армии. Рэпер Андрей Косолапов опубликовал видео в соцсетях с подписью «ловлю сигнал» и показал, как тренируется прыгать с парашютом.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/1macan

Косолапов служит с ноября 2025 года. Осенью артист сообщил, что получил повестку и уходит в армию, а позже в Росгвардии подтвердили, что он прибыл в расположение Дивизии имени Дзержинского. Сейчас рэпер проходит срочную службу в подразделении «Витязь» и периодически участвует в мероприятиях Росгвардии.

Ранее в соцсетях уже появлялись кадры армейских будней MACAN: он купался в проруби и выступал перед военнослужащими. На 8 Марта артист со сцены поздравлял женщин-военнослужащих.

Зимой стало известно, что Косолапов направил более 3 млн рублей на ремонт помещений в Центре спецназначения «Витязь» в Балашихе. На эти деньги обновили казармы, старую баню, сделали финскую сауну и комнату отдыха в стиле лофт.