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Опубликовано 8 сентября, 14:00

Число погибших при сходе лавины в КБР выросло до 13, среди жертв – бойцы спецназа

Число погибших при сходе лавины в КБР выросло до 13

Обложка © Telegram/ SHOT

Обложка © Telegram/ SHOT

Число погибших после схода лавины на горе Мижирги в Кабардино-Балкарии выросло до 13, пишет телеграм-канал SHOT. По данным канала, в попавшей под снежно-ледовую массу группе находились бойцы Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, которые проходили горную подготовку.

Число погибших при сходе лавины в КБР выросло до 13. Видео © Telegram/ SHOT

Вместе с ними на учебных сборах работал петербургский альпинист и инструктор Альберт Изотов. Как ранее подтвердили в Федерации альпинизма России, он был гражданским специалистом и занимался подготовкой представителей силовых ведомств.

Практически все бойцы были младше 30 лет. Из всей группы удалось спасти 16 человек: десять не пострадали, ещё шестеро получили травмы. По информации канала, четыре человека пока числятся пропавшими без вести, поиски продолжаются третий день.

Новый сход на Мижирги: Снежная масса обрушилась на месте поисков пропавших альпинистов
Новый сход на Мижирги: Снежная масса обрушилась на месте поисков пропавших альпинистов

Утром 8 сентября на месте поисков с горы Мижирги вновь сошла снежно-ледовая масса. Спасатели не пострадали, однако работы проходят в условиях сохраняющейся опасности новых обрушений.

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Полина Никифорова
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