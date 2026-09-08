«Альберт был легендой»: Известный петербургский альпинист погиб под лавиной в КБР

Известному спортсмену 9 августа исполнилось 70 лет. В альпинистских кругах Петербурга он был хорошо известен и много лет занимался восхождениями. По данным Федерации альпинизма России, с августа 2016 года Изотов совершил 14 восхождений. Часть маршрутов альпинист проходил в качестве инструктора. Его опыт позволял участвовать не только в самостоятельных восхождениях, но и в подготовке других спортсменов.