«Альберт был легендой»: Известный петербургский альпинист погиб под лавиной в КБР
Петербургский альпинист Альберт Изотов погиб под лавиной в КБР
Обложка © VK / Ольга Изотова
Среди погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии оказался 70-летний альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов. Об этом РИА «Новости» сообщили в окружении спортсмена.
Известному спортсмену 9 августа исполнилось 70 лет. В альпинистских кругах Петербурга он был хорошо известен и много лет занимался восхождениями. По данным Федерации альпинизма России, с августа 2016 года Изотов совершил 14 восхождений. Часть маршрутов альпинист проходил в качестве инструктора. Его опыт позволял участвовать не только в самостоятельных восхождениях, но и в подготовке других спортсменов.
Напомним, сход лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии предварительно спровоцировал сильный ветер, из-за которого начался камнепад, а затем группа попала под лавину с горы Мижирги. Трое альпинистов смогли выбраться самостоятельно и сообщили о ЧП спасателям, ещё несколько человек остаются под снегом. Сегодня спасатели нашли одного из пропавших альпинистов. Таким образом, число жертв стихии выросло до 12.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.