Не дождалась дембеля: Модель Мотина объявила о разрыве с рэпером Macan
Мария Мотина заявила о расставании с рэпером Macan
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /mariamotina
Любовная история рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) и модели Марии Мотиной подошла к концу. Пока 24-летний музыкант несёт службу в элитном подразделении спецназа «Витязь», его возлюбленная официально подтвердила: они больше не вместе.
Слухи о расставании пары ходили уже давно. Ещё летом 2025 года Мария удалила все совместные фото с рэпером и отписалась от него в соцсетях. Однако тогда влюблённые всё наладили — и уже в октябре опровергли разговоры о разрыве совместным снимком. А в феврале 2026-го Macan записал для неё трогательное видео во время прыжка с парашютом, признавшись в чувствах прямо в небе. Казалось, любовь вернулась.
Но, видимо, армия оказалась слишком серьёзным испытанием. Macan отправился на срочную службу в ноябре 2025 года. Он принял присягу, получил специальность оператора БПЛА и сейчас служит водителем в отделении специального назначения «Витязь» дивизии имени Дзержинского. Рэпер регулярно передавал Мотиной романтичные видеоприветы, а она терпеливо ждала его возвращения. Но, судя по всему, ожидание затянулось.
Теперь же Мария Мотина публично заявила о своём статусе single (свободной). Примечательно, что сделала она это в тот момент, когда Macan готовился к очередному прыжку с парашютом. Что ж, совпадение или нет — каждый решит сам.
Macan и Мария Мотина больше не вместе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /mariamotina
Отношения пары начались ещё летом 2024 года. Macan даже называл Марию своей невестой во время концертов. Но теперь, похоже, свадьбе не бывать.
Macan (Андрей Косолапов) служит с ноября 2025 года. Он проходит срочную службу в подразделении «Витязь» и также участвует в выступлениях на мероприятиях Росгвардии. Так, Макан со сцены красиво поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта.
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