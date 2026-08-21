Не дождалась дембеля: Модель Мотина объявила о разрыве с рэпером Macan

Любовная история рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) и модели Марии Мотиной подошла к концу. Пока 24-летний музыкант несёт службу в элитном подразделении спецназа «Витязь», его возлюбленная официально подтвердила: они больше не вместе.

Слухи о расставании пары ходили уже давно. Ещё летом 2025 года Мария удалила все совместные фото с рэпером и отписалась от него в соцсетях. Однако тогда влюблённые всё наладили — и уже в октябре опровергли разговоры о разрыве совместным снимком. А в феврале 2026-го Macan записал для неё трогательное видео во время прыжка с парашютом, признавшись в чувствах прямо в небе. Казалось, любовь вернулась.

Но, видимо, армия оказалась слишком серьёзным испытанием. Macan отправился на срочную службу в ноябре 2025 года. Он принял присягу, получил специальность оператора БПЛА и сейчас служит водителем в отделении специального назначения «Витязь» дивизии имени Дзержинского. Рэпер регулярно передавал Мотиной романтичные видеоприветы, а она терпеливо ждала его возвращения. Но, судя по всему, ожидание затянулось.

Теперь же Мария Мотина публично заявила о своём статусе single (свободной). Примечательно, что сделала она это в тот момент, когда Macan готовился к очередному прыжку с парашютом. Что ж, совпадение или нет — каждый решит сам.

Macan и Мария Мотина больше не вместе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /mariamotina

Отношения пары начались ещё летом 2024 года. Macan даже называл Марию своей невестой во время концертов. Но теперь, похоже, свадьбе не бывать.