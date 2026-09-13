Пропавшую у Софийских озёр в Карачаево-Черкесии группу туристов нашли

Шестерых туристов, пропавших на маршруте у Софийских озёр в Карачаево-Черкесии, нашли живыми. Группа сбилась с пути во время спуска, медицинская помощь никому не понадобилась, сообщили в МЧС России.

Спасатели обнаружили участников похода в районе Софийских озёр. Они помогли туристам спуститься к поляне, после чего доставили всю группу в посёлок Архыз.

В МЧС уточнили, что путешественники приехали из Ставропольского края. Перед выходом на маршрут они не зарегистрировали поход в подразделениях ведомства.

К поисковой операции привлекли пять сотрудников Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Дзераева. После обнаружения группы спасателям удалось завершить операцию без привлечения медиков.

Ранее сообщалось, что шесть туристов перестали выходить на связь в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Группа возвращалась от Софийских озёр в сторону посёлка Архыз, однако к назначенному времени путешественники не вышли к условленной поляне. После этого специалисты поисково-спасательного отряда отправились по маршруту группы. Предварительно предполагалось, что причиной отсутствия связи могли стать проблемы с рацией.