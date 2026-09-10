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Опубликовано 10 сентября, 13:54

Почти 500 российских туристов застряли на высоте 4750 метров в Тибете из-за селя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Steffen Foerster

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Steffen Foerster

Около 500 российских туристов застряли в районе горы Кайлас в Тибете после схода селя. По данным Mash, путешественники уже четвёртый день остаются в Дарчене и не могут продолжить маршрут.

Город находится на высоте около 4,7 тысячи метров. Именно отсюда обычно начинается пеший маршрут вокруг Кайласа.

Как утверждается, туристов заранее не предупредили о закрытии дороги. При этом разрешения на прохождение маршрутов им выдали, несмотря на риск новых селей, оползней и лавин.

Сейчас часть перевалов завалена камнями. Другие участки перекрыты спецтехникой. Из-за этого туристы остаются в переполненных гостиницах и приютах.

По данным источника, вынужденная задержка может дорого обойтись путешественникам. Эвакуация самолётом якобы стоит около $3000 на человека. Ожидание или смена пешего маршрута тоже потребуют дополнительных расходов.

Число жертв оползня в Тибете выросло до 43 человек
Число жертв оползня в Тибете выросло до 43 человек

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях разрушительного наводнения в Непале, которое также затронуло районы у границы с Тибетом. Российское посольство тогда получило обращения о поиске 12 соотечественников, оказавшихся в зоне бедствия. Десятерых удалось эвакуировать, а МИД РФ рекомендовал туристам временно отказаться от поездок в северные районы страны из-за риска новых паводков.

Больше новостей о зарубежных поездках и безопасности путешественников — в разделе «Путешествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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