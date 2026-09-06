Число жертв оползня в Тибете выросло до 43 человек

Трагедия произошла 26 августа на севере Непала, где из-за схода лавины возник катастрофический паводок. Огромный поток обломков горных пород прошёл по руслу реки более 70 километров, затопив обширные территории. По данным непальской стороны, общее число жертв стихии превысило 1,3 тысячи человек, более 4,8 тысячи до сих пор не найдены. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее Life.ru рассказывал о разрушительных последствиях наводнения в регионе и о ходе спасательных операций. Сообщалось, что число погибших в результате селевого потока на севере Непала достигло 1010 человек, из которых 359 пока не опознаны, а 581 уже захоронен. Спасатели вывели более 4 тысяч человек, однако пропавшими без вести числятся около 4,5 тысячи, включая 471 иностранного гражданина; стихийное бедствие произошло 26 августа из-за схода лавины у границы с Китаем, и поток воды и грязи прошёл более 70 км, разрушая населённые пункты.