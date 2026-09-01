Число жертв разрушительного наводнения в Непале перевалило за тысячу

Число погибших в результате схода селевого потока на севере Непала достигло 1010 человек. Об этом сообщила непальская полиция.

По данным правоохранителей, личности 359 погибших пока не установлены. 581 человека уже захоронили.

Спасателям удалось вывести из зоны бедствия более 4 тысяч человек. При этом пропавшими без вести числятся около 4,5 тысячи человек, среди них 471 иностранный гражданин.

Стихийное бедствие произошло утром 26 августа на севере Непала. По предварительным данным, причиной паводка стал сход лавины в районе границы с Китаем, примерно в 20 километрах к северо-востоку от погранперехода «Расувагадхи». Поток воды, грязи и горной породы прошёл по руслу реки более 70 километров, разрушая населённые пункты и затапливая большие территории.

Ещё 31 августа Life.ru сообщал, что после разрушительного наводнения в Непале удалось спасти более 10 тысяч человек, а около 4,2 тысячи оставались пропавшими без вести. Среди спасённых были сотни иностранцев, однако судьба ещё примерно 590 граждан других стран на тот момент оставалась неизвестной.