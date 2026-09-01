Ледники снова могут сорваться: Непалу и Тибету угрожает новая катастрофа

Миллионы тонн льда в ледниках вокруг пострадавших районов Непала и Тибета могут обрушиться и спровоцировать новые наводнения. Об опасности предупредили китайские специалисты на фоне продолжающейся спасательной операции.

После обвала ледника в районе реки Куоцзянь потоки воды, камней и льда обрушились на долины Непала и Тибета. Наводнение разрушило дома, дороги и мосты, а число погибших превысило тысячу человек, передаёт Daily Mail.

Китайское Министерство водных ресурсов сообщило, что уровень воды в образовавшемся барьерном озере заметно снизился. Однако ситуация остаётся опасной: новые оползни способны перекрыть русло реки и сформировать другое озеро.

Дополнительную угрозу создают прогнозируемые дожди. Метеорологическое управление Китая предупредило о новых осадках в тибетском уезде Гьиронг в ближайшие три дня. Это может осложнить спасательные работы и передвижение тяжёлой техники.

В Непале спасатели продолжают искать около 900 рабочих, пропавших на 12 гидроэлектростанциях. По оценкам специалистов, примерно 500 человек могли оказаться заблокированы в туннелях. К некоторым из них спасательные группы пока не смогли пробиться.

Стихия также нанесла серьёзный ущерб энергетике страны. По данным Управления электроэнергетики Непала, работу прекратили 11 гидроэлектростанций и одна солнечная электростанция общей мощностью 431,1 МВт.

Параллельно продолжаются поиски других пропавших и помощь людям, оказавшимся в отрезанных от внешнего мира населённых пунктах. В Непале из-за нехватки мест для хранения погибших власти начали хоронить некоторые тела после взятия образцов ДНК.

Ранее стало известно, что число погибших из-за схода селевого потока на севере Непала достигло 1010 человек. Более 4 тысяч человек спасателям удалось вывести из зоны бедствия, около 4,5 тысячи числятся пропавшими без вести, среди них 471 иностранный гражданин.