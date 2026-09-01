В Непале ищут сейфы с деньгами и золотом, смытые разрушительным наводнением

Полиция Непала разыскивает сейфы с наличными и ценностями, которые смыло во время разрушительного наводнения. По данным The Times of India, пострадали как минимум 20 банков.

Сейфы из отделений в Расуве, Дхадинге, Читване и других районах оказались либо унесены потоком, либо погребены под толстым слоем ила. Внутри находились деньги и другие ценности, в том числе золото.

Заместитель генерального инспектора полиции Аби Нараян Кафле сообщил, что правоохранители уже столкнулись со случаями взлома унесённых сейфов и кражи наличных.

Полиция продолжает поиски и пытается защитить найденные хранилища от мародёров. В одном из случаев правоохранители уже задержали 29 человек, которых подозревают во взломе смытого сейфа; у них изъяли более 9,2 млн непальских рупий.

Утром 26 августа на севере Непала произошло стихийное бедствие. Лавина, сошедшая в районе границы с Китаем, в примерно 20 километрах к северо-востоку от погранперехода «Расувагадхи», стала причиной паводка. Мощный поток воды, грязи и горных пород преодолел более 70 километров, разрушая деревни и затопляя обширные территории.