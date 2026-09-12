Шесть туристов пропали в Карачаево-Черкесии, спасатели начали поиски

Шесть туристов перестали выходить на связь в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Спасатели уже отправились на их поиски. Группа направлялась от Софийских озёр к посёлку Архыз, однако в назначенное время туристы не пришли на поляну. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева вышли на поиски группы из шести человек», — сообщили в МЧС Карачаево-Черкесии.

Туристы проходили маршрут к Софийским озёрам. На обратном пути в Архыз связь с группой прервалась. Предварительно, проблемы могли возникнуть с рацией. Что именно произошло с туристами, пока неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал, что около 500 российских туристов оказались в районе горы Кайлас в Тибете после схода селя. Путешественники остановились в Дарчене и не смогли продолжить маршрут. Город расположен на высоте около 4,7 тысячи метров. Оттуда обычно начинается пеший маршрут вокруг Кайласа.