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Опубликовано 12 сентября, 20:50

Шесть туристов пропали в Карачаево-Черкесии, спасатели начали поиски

Обложка © МЧС Карачаево-Черкесии

Обложка © МЧС Карачаево-Черкесии

Шесть туристов перестали выходить на связь в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Спасатели уже отправились на их поиски. Группа направлялась от Софийских озёр к посёлку Архыз, однако в назначенное время туристы не пришли на поляну. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева вышли на поиски группы из шести человек», — сообщили в МЧС Карачаево-Черкесии.

Туристы проходили маршрут к Софийским озёрам. На обратном пути в Архыз связь с группой прервалась. Предварительно, проблемы могли возникнуть с рацией. Что именно произошло с туристами, пока неизвестно.

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Ранее Life.ru сообщал, что около 500 российских туристов оказались в районе горы Кайлас в Тибете после схода селя. Путешественники остановились в Дарчене и не смогли продолжить маршрут. Город расположен на высоте около 4,7 тысячи метров. Оттуда обычно начинается пеший маршрут вокруг Кайласа.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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