Психолог назвала причины интереса россиян к исчезновению Усольцевых

Отсутствие ответа о судьбе семьи Усольцевых и сходство их образа с обычными россиянами поддерживают интерес к теме их исчезновения под Красноярском. Об этом ТАСС заявила директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета Олеся Волкова.

По её словам, люди сильнее сопереживают пропавшим, если могут ассоциировать их с собой, родственниками или друзьями. В случае с Усольцевыми этот фактор влияет на восприятие произошедшего. Второй причиной Волкова назвала отсутствие окончательного результата. По её словам, в истории нет ответа и итога, которые позволили бы считать её завершённой. В психологии такое состояние называют гештальтом.

Ранее специалисты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям проанализировали исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае и исключили мистическую версию. По мнению экспертов, всё можно объяснить реальными жизненными обстоятельствами. Однако остаётся открытым вопрос о том, что именно произошло. Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью бесследно исчезли в конце сентября 2025 года. Они жили в Партизанском районе Красноярского края, недалеко от посёлка Кутурчин.