При поиске семьи Усольцевых нашли интересные артефакты

В зоне исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили «интересные артефакты». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу отряда «ЛизаАлерт» Григория Сергеева.

Возможную связь с пропавшими пока не установили, поскольку следственные действия ещё продолжаются. Он уточнил, что находки сделали в разных местах. По словам Сергеева, сейчас нельзя ни подтвердить, ни исключить их значение для расследования. Поисковые работы также продолжаются, но уже не каждый день.

В Красноярском крае спасатели не собираются возобновлять поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей в тайге осенью 2025 года. В ближайшее время новых выездов для обследования местности, где могли находиться пропавшие, не запланировано.