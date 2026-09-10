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Опубликовано 10 сентября, 02:52

При поиске семьи Усольцевых нашли интересные артефакты

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

В зоне исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили «интересные артефакты». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу отряда «ЛизаАлерт» Григория Сергеева.

Возможную связь с пропавшими пока не установили, поскольку следственные действия ещё продолжаются. Он уточнил, что находки сделали в разных местах. По словам Сергеева, сейчас нельзя ни подтвердить, ни исключить их значение для расследования. Поисковые работы также продолжаются, но уже не каждый день.

В национальном центре помощи назвали возможной версию об отравлении Усольцевых
В национальном центре помощи назвали возможной версию об отравлении Усольцевых

В Красноярском крае спасатели не собираются возобновлять поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей в тайге осенью 2025 года. В ближайшее время новых выездов для обследования местности, где могли находиться пропавшие, не запланировано.

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Тимур Хингеев
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