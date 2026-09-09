Спасатели не планируют возобновлять поиски семьи Усольцевых

В Красноярском крае спасатели не собираются возобновлять поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей в тайге осенью 2025 года. Об этом сообщили РИА «Новости» в КГКУ «Спасатель».

В организации уточнили, что в ближайшее время новых выездов для обследования местности, где могли находиться пропавшие, не запланировано.

Ранее в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям заявили, что версия о том, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла отравиться лесными растениями, возможна. Там пояснили: такое развитие событий исключать нельзя, однако подтверждений ему нет. В обследованных районах не обнаружили никаких признаков пребывания туристов.