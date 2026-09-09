Спасатели не планируют возобновлять поиски семьи Усольцевых
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva
В Красноярском крае спасатели не собираются возобновлять поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей в тайге осенью 2025 года. Об этом сообщили РИА «Новости» в КГКУ «Спасатель».
В организации уточнили, что в ближайшее время новых выездов для обследования местности, где могли находиться пропавшие, не запланировано.
Ранее в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям заявили, что версия о том, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла отравиться лесными растениями, возможна. Там пояснили: такое развитие событий исключать нельзя, однако подтверждений ему нет. В обследованных районах не обнаружили никаких признаков пребывания туристов.
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