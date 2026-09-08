Авиадиспетчер прокомментировала возможность побега семьи Усольцевых на вертолёте

Незаметно покинуть тайгу на вертолёте семья Усольцевых не могла, считает заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова. В беседе с РИА «Новости» она объяснила, почему исключает такой сценарий исчезновения.

По словам специалиста, вертолёты в районе пропажи туристов появляются редко. Их взлёт и шум привлекли бы внимание местных жителей.

Ещё один аргумент Комиссаровой касается организации полёта. Она отметила, что для вылета необходимо подавать заявку, а проверить её наличие можно официальным путём. По мнению эксперта, пилот вряд ли стал бы рисковать лицензией ради несанкционированного рейса.

«Моё мнение о возможности отлёта на вертолёте семьи Усольцевых — это невозможно», — подчеркнула собеседница агентства.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года неподалёку от посёлка Кутурчин. Они отправились к горе Буратинка с собакой породы корги и не вернулись.

Предположение о побеге на вертолёте появилось в социальных сетях. Следствие считает приоритетной версию несчастного случая, хотя не исключает криминальных обстоятельств исчезновения.

Ранее появилась версия, что Усольцевы направлялись к Камню желаний у подножия скалы Мальвинка. По словам сотрудника турбазы, перед походом Ирина подробно расспрашивала о маршруте к этому месту. Отдельного указателя к покрытой мхом треугольной глыбе нет, а похожих валунов поблизости несколько.