Более 120 человек допрошены по делу о пропаже семьи Усольцевых

Расследование исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжается: в рамках уголовного дела уже допросили более 120 человек. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в сентябре 2025 года во время поездки в Кутурчинское Белогорье. До сих пор точно установить маршрут семьи не удалось.

Последний раз Усольцевых видели на туристической базе, где они остановились перед походом. После этого их местонахождение остаётся неизвестным.

Следователи допрашивали людей из разного круга. Свидетелями по делу проходили родственники и знакомые семьи, работники турбазы, а также водители, которые случайно проезжали мимо.

Ранее появилась версия о возможных косвенных связях Сергея Усольцева с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Её высказал друг семьи Валентин Дегтерев. По его мнению, Усольцев мог сотрудничать с американской стороной еще в 1990-х годах.