Пропавшая семья Усольцевых могла искать «Камень желаний» под Красноярском
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Пропавшие в Красноярском крае Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью могли направляться к так называемому Камню желаний у подножия скалы Мальвинка. Этот объект находится примерно в двух километрах от Кутурчина, сообщает aif.ru.
Речь идёт о покрытой мхом глыбе треугольной формы. Согласно местному поверью, для исполнения желания к ней нужно прикоснуться рукой или обнять камень, одновременно загадав желаемое.
Маршрут к Мальвинке отмечен красными метками на деревьях и скалах, однако отдельного указателя к самому объекту нет. Более того, похожих треугольных валунов на подходе к вершине несколько.
Версия о возможной цели похода появилась после показаний сотрудника турбазы «Геосфера», где семья останавливалась перед исчезновением. По его словам, Ирина подробно расспрашивала, как добраться до Камня желаний и Мальвинки.
Усольцевы покинули базу 28 сентября 2025 года, оставили автомобиль на окраине Кутурчина и отправились пешком вместе с дочерью и собакой. После этого связь с ними оборвалась.
Несмотря на многочисленные поисковые операции, обнаружить семью до сих пор не удалось. Среди рассматривавшихся версий остаётся несчастный случай в сложной горно-таёжной местности.
В июле следователи организовали очередные точечные поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье. Операция продолжалась несколько дней, однако установить местонахождение супругов и их дочери вновь не удалось.
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