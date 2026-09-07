Пропавшая семья Усольцевых могла искать «Камень желаний» под Красноярском

Пропавшие в Красноярском крае Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью могли направляться к так называемому Камню желаний у подножия скалы Мальвинка. Этот объект находится примерно в двух километрах от Кутурчина, сообщает aif.ru.

Речь идёт о покрытой мхом глыбе треугольной формы. Согласно местному поверью, для исполнения желания к ней нужно прикоснуться рукой или обнять камень, одновременно загадав желаемое.

Маршрут к Мальвинке отмечен красными метками на деревьях и скалах, однако отдельного указателя к самому объекту нет. Более того, похожих треугольных валунов на подходе к вершине несколько.

Версия о возможной цели похода появилась после показаний сотрудника турбазы «Геосфера», где семья останавливалась перед исчезновением. По его словам, Ирина подробно расспрашивала, как добраться до Камня желаний и Мальвинки.

Усольцевы покинули базу 28 сентября 2025 года, оставили автомобиль на окраине Кутурчина и отправились пешком вместе с дочерью и собакой. После этого связь с ними оборвалась.

Несмотря на многочисленные поисковые операции, обнаружить семью до сих пор не удалось. Среди рассматривавшихся версий остаётся несчастный случай в сложной горно-таёжной местности.

В июле следователи организовали очередные точечные поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье. Операция продолжалась несколько дней, однако установить местонахождение супругов и их дочери вновь не удалось.