Новые поиски семьи Усольцевых пройдут в Кутурчинском Белогорье до 12 июля
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Дополнительные точечные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года, стартовали в Кутурчинском Белогорье и продлятся до 12 июля. О проведении поисковых мероприятий ТАСС проинформировали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
В ведомстве уточнили, что нынешний этап работ организован региональным Следственным комитетом и проходит с 9 по 12 июля 2026 года. Целью мероприятий является установление точного местонахождения пропавших.
Напомним, что спасатели дополнительно прочесали ещё 51 квадратный километр тайги, но семья Усольцевых, пропавшая ещё 28 сентября 2025 года, так и не была обнаружена. Накануне исчезновения они заезжали в посёлок Мина, где купили в придорожном магазине напитки, снеки и нож, после чего проехали около двух километров и отправились пешком на гору с видом на реку Мину. Тем не менее спустя 9 месяцев после таинственного исчезновения в районе посёлка Кутурчин Красноярского края следствие может быть прекращено. Журналисты тщательно изучили все возможные версии произошедшего и допустили, что пропавшие, вероятно, живы и сумели покинуть территорию России.
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