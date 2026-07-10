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Регион
10 июля, 12:12

Новые поиски семьи Усольцевых пройдут в Кутурчинском Белогорье до 12 июля

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Дополнительные точечные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года, стартовали в Кутурчинском Белогорье и продлятся до 12 июля. О проведении поисковых мероприятий ТАСС проинформировали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, что нынешний этап работ организован региональным Следственным комитетом и проходит с 9 по 12 июля 2026 года. Целью мероприятий является установление точного местонахождения пропавших.

На найденной палке для ходьбы не нашли следов ДНК пропавшей семьи Усольцевых
На найденной палке для ходьбы не нашли следов ДНК пропавшей семьи Усольцевых

Напомним, что спасатели дополнительно прочесали ещё 51 квадратный километр тайги, но семья Усольцевых, пропавшая ещё 28 сентября 2025 года, так и не была обнаружена. Накануне исчезновения они заезжали в посёлок Мина, где купили в придорожном магазине напитки, снеки и нож, после чего проехали около двух километров и отправились пешком на гору с видом на реку Мину. Тем не менее спустя 9 месяцев после таинственного исчезновения в районе посёлка Кутурчин Красноярского края следствие может быть прекращено. Журналисты тщательно изучили все возможные версии произошедшего и допустили, что пропавшие, вероятно, живы и сумели покинуть территорию России.

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Юлия Сафиулина
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