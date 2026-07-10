Новые поиски семьи Усольцевых пройдут в Кутурчинском Белогорье до 12 июля

Дополнительные точечные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года, стартовали в Кутурчинском Белогорье и продлятся до 12 июля. О проведении поисковых мероприятий ТАСС проинформировали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, что нынешний этап работ организован региональным Следственным комитетом и проходит с 9 по 12 июля 2026 года. Целью мероприятий является установление точного местонахождения пропавших.