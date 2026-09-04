В СК заявили, что новые поиски пропавшей семьи Усольцевых не планируются
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva
Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в красноярском Кутурчинском Белогорье, в ближайшее время возобновлять не планируют. Об этом журналистам сообщила представитель краевого главка СК.
На вопрос о возможном продолжении поисковой операции представитель ведомства ответила, что новые поиски Усольцевых пока не планируются, пишет АиФ.
Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы исчезли 28 сентября 2025 года. По официальной информации, семья отправилась в однодневный поход в район скалы Буратинка.
Ранее Life.ru писал, что следствие рассматривает среди возможных причин исчезновения семьи Усольцевых и криминальную версию. При этом основной остаётся гипотеза о несчастном случае во время похода в районе Кутурчинского Белогорья. Розыск Сергея, Ирины и их пятилетней дочери продолжается почти год, однако пока обнаружить подтверждённые следы их пребывания не удалось.
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