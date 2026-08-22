Суд может поставить точку в деле Усольцевых вопреки воле родных

Суд может признать пропавшую семью Усольцевых умершей без согласия её родственников. Об этом сообщила РИА «Новости» адвокат коллегии адвокатов Красноярского края «Старк» Елена Сухих.

«С заявлением в суд может обратиться любое заинтересованное лицо: родственники, кредиторы, государственные органы и так далее. Сама по себе заинтересованность лица устанавливается судом», — заявила Сухих.

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов ранее говорил, что не намерен признавать близких умершими. Однако его позиция не помешает другому заинтересованному лицу начать судебный процесс. При исчезновении человека в лесу суд может принять такое решение уже через полгода. Родственники при этом останутся ключевыми участниками дела. Суд привлечёт их к процессу и выслушает возражения.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года недалеко от посёлка Кутурчин. Семья отправилась в поход к горе Буратинка и не вернулась. Вместе с ними находилась собака породы корги. Последние масштабные поиски спасатели провели в июне 2026 года.

Ранее подполковник запаса и кандидат исторических наук Олег Иванников допустил нахождение Усольцевых на американской военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине. Такую версию он озвучил при обсуждении возможного бегства семьи в США. Эксперт утверждал, что иностранным разведчикам могут оформлять поддельные документы и менять внешность с помощью пластических операций. По его версии, наиболее важных агентов способны размещать на закрытых военных объектах. Иванников отметил, что в Форт-Брэгге находится главный штаб командования специальных операций армии США.