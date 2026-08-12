Сын Усольцевой допустил, что пропавшая в тайге семья уехала в Калифорнию
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva
Калифорния может быть связана с исчезновением семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае осенью 2025 года. Так считает сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов. В беседе с ТАСС он заявил, что родственники могли покинуть Россию и отправиться именно в этот американский штат.
Баталов рассказал, что в Калифорнии находятся бывшая жена Сергея Усольцева и их общий сын Матвей. Других людей из круга родственников или друзей семьи, которые живут за рубежом, он не знает.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью исчезли в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье. Семья планировала пройти определённый маршрут, однако установить, каким именно путём они собирались двигаться, следствию не удалось. С момента исчезновения рассматривались три основные версии случившегося: несчастный случай, криминал и побег. Позже выяснилось, что глава пропавшей семьи имел многолетнюю историю административных правонарушений и ранее участвовал в реализации американских программ.
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