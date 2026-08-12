Сын Усольцевой допустил, что пропавшая в тайге семья уехала в Калифорнию

Калифорния может быть связана с исчезновением семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае осенью 2025 года. Так считает сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов. В беседе с ТАСС он заявил, что родственники могли покинуть Россию и отправиться именно в этот американский штат.

Баталов рассказал, что в Калифорнии находятся бывшая жена Сергея Усольцева и их общий сын Матвей. Других людей из круга родственников или друзей семьи, которые живут за рубежом, он не знает.