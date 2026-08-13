Пропавших Усольцевых могут скрывать на военной базе в США, заявил эксперт

Пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых могут скрывать в американском гарнизоне Форт-Брэгг в Северной Каролине, заявил подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников, комментируя версию о возможном бегстве семьи в США. По его словам, на Западе существует система помощи иностранным разведчикам, которых необходимо скрыть.

Специалист утверждает, что таким людям могут оформлять поддельные документы и даже менять внешность с помощью пластических операций. По его версии, наиболее значимых агентов способны размещать на военных базах, если они планируют продолжать активную деятельность.

«Если Усольцевы бежали в США, то их могут прятать в Форт-Брэгге. Это крупный военный гарнизон в штате Северная Каролина, где расположен главный штаб командования специальными операциями американской армии», — отметил собеседник NEWS.ru.