Пропавших Усольцевых могут скрывать на военной базе в США, заявил эксперт
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых могут скрывать в американском гарнизоне Форт-Брэгг в Северной Каролине, заявил подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников, комментируя версию о возможном бегстве семьи в США. По его словам, на Западе существует система помощи иностранным разведчикам, которых необходимо скрыть.
Специалист утверждает, что таким людям могут оформлять поддельные документы и даже менять внешность с помощью пластических операций. По его версии, наиболее значимых агентов способны размещать на военных базах, если они планируют продолжать активную деятельность.
«Если Усольцевы бежали в США, то их могут прятать в Форт-Брэгге. Это крупный военный гарнизон в штате Северная Каролина, где расположен главный штаб командования специальными операциями американской армии», — отметил собеседник NEWS.ru.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года во время похода по Кутурчинскому белогорью. В июле прозвучала версия, что семья могла скрыться в США, а 11 августа СК назвал приоритетными версиями исчезновения несчастный случай и возможный криминал.
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