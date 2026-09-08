В национальном центре помощи назвали возможной версию об отравлении Усольцевых

Версия о том, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла отравиться лесными растениями, возможна, но пока ничем не доказана. Об этом сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям, пишет РИА «Новости».

Там пояснили: такое развитие событий исключать нельзя, однако подтверждений ему нет. В обследованных районах не обнаружили никаких признаков пребывания туристов.

«Версия об отравлении семьи Усольцевых растениями в лесу остаётся возможной, но пока не имеет подтверждений: в исследуемых районах не обнаружено никаких следов пребывания семьи», — говорится в публикации.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — бесследно исчезла 28 сентября 2025 года во время однодневного похода к горе Буратинка в Кутурчинском Белогорье (Красноярский край). Оставив автомобиль у подножия, они отправились в путь по не до конца известному маршруту вместе с собакой породы корги, и с тех пор о них нет никаких вестей. Масштабные поиски с участием до полутора тысяч человек, проводившиеся осенью 2025 года и повторно в июне 2026-го, не дали результатов. Следствие рассматривает три основные версии: несчастный случай, криминал или добровольный уход, при этом был допрошен 121 свидетель, а изучение соцсетей семьи не выявило ничего подозрительного.

Ранее сообщалось, что пропавшая семья Усольцевых могла искать «Камень желаний». Речь идёт о покрытой мхом глыбе треугольной формы. Согласно местному поверью, для исполнения желания к ней нужно прикоснуться рукой или обнять камень, одновременно загадав желаемое.