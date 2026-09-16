В Киргизии прекращены поиски пропавшего на Курумды белорусского альпиниста
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Поиски 60-летнего белорусского альпиниста Николая Свиридова, пропавшего на пике Курумды в Киргизии, прекращены спустя полтора месяца. Найти мужчину не удалось, сообщил у себя в соцсетях руководитель поисково-спасательной операции Александр Смирнов.
За время работы спасатели, альпинисты и волонтёры задействовали высотные дроны, спутниковые снимки и анализировали состояние снежного покрова. Беспилотники позволили детально обследовать склон.
Однако, по словам Смирнова, если Свиридов оказался под лавинным выносом или в трещине, обнаружить его с воздуха уже невозможно. Последние четыре дня команда подробно снимала гребень и склоны в районе предполагаемого происшествия, но следов альпиниста не нашла.
Руководитель операции считает наиболее вероятным, что мужчина находится под снежной массой либо в одной из трещин ниже по склону. Наземное обследование этой зоны слишком опасно, а начавшиеся снегопады дополнительно осложнили ситуацию.
«Сегодня мы перестали искать. Но это не значит, что мы забудем», — сообщил Смирнов. Возобновлять операцию в этом сезоне команда не планирует.
Свиридов входил в группу вместе с белорусом Максимом Полянским и гражданином Литвы Сергеем Рубцовым. Последний раз альпинисты выходили на связь 2 августа. Позднее выяснилось, что при спуске с вершины они сорвались со склона. Тела Полянского и Рубцова удалось обнаружить и спустить вниз 25 августа.
Ранее Life.ru писал, что тело 57-летнего мужчины, который накануне не вернулся с туристического маршрута, обнаружили в горной расщелине в Кабардино-Балкарии. Местный житель отправился в поход 14 сентября. Когда к контрольному времени он не вышел на связь, начались поиски. К операции привлекли спасателей и вертолёт Ми-8.
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