22-летний турист погиб, сорвавшись с обрыва на плато Канжол в КБР

22-летний мужчина погиб после падения с обрыва на плато Канжол в Зольском районе Кабардино-Балкарии. О трагедии сообщили в республиканской противопожарно-спасательной службе.

Сигнал о происшествии поступил в 01:00 23 августа. Прибывшие на место специалисты обнаружили молодого человека с травмами, несовместимыми с жизнью.

Тело погибшего эвакуировали с труднодоступного участка и передали следственно-оперативной группе. В работах участвовали 15 спасателей: 12 сотрудников региональной противопожарно-спасательной службы и трое специалистов Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Несколькими днями ранее в Кабардино-Балкарии погибла туристка во время похода на горе Чегет. Спасатели завершили поисковую операцию, эвакуировали её тело с высоты около 2,5 тысячи метров и передали правоохранителям.