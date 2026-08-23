22-летний турист погиб, сорвавшись с обрыва на плато Канжол в КБР
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22-летний мужчина погиб после падения с обрыва на плато Канжол в Зольском районе Кабардино-Балкарии. О трагедии сообщили в республиканской противопожарно-спасательной службе.
Сигнал о происшествии поступил в 01:00 23 августа. Прибывшие на место специалисты обнаружили молодого человека с травмами, несовместимыми с жизнью.
Тело погибшего эвакуировали с труднодоступного участка и передали следственно-оперативной группе. В работах участвовали 15 спасателей: 12 сотрудников региональной противопожарно-спасательной службы и трое специалистов Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Несколькими днями ранее в Кабардино-Балкарии погибла туристка во время похода на горе Чегет. Спасатели завершили поисковую операцию, эвакуировали её тело с высоты около 2,5 тысячи метров и передали правоохранителям.
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