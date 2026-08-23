Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 07:52

22-летний турист погиб, сорвавшись с обрыва на плато Канжол в КБР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Guskov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Guskov

22-летний мужчина погиб после падения с обрыва на плато Канжол в Зольском районе Кабардино-Балкарии. О трагедии сообщили в республиканской противопожарно-спасательной службе.

Сигнал о происшествии поступил в 01:00 23 августа. Прибывшие на место специалисты обнаружили молодого человека с травмами, несовместимыми с жизнью.

Тело погибшего эвакуировали с труднодоступного участка и передали следственно-оперативной группе. В работах участвовали 15 спасателей: 12 сотрудников региональной противопожарно-спасательной службы и трое специалистов Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Появились кадры спасения туристов из ловушки у вулкана Плоский Толбачик
Появились кадры спасения туристов из ловушки у вулкана Плоский Толбачик

Несколькими днями ранее в Кабардино-Балкарии погибла туристка во время похода на горе Чегет. Спасатели завершили поисковую операцию, эвакуировали её тело с высоты около 2,5 тысячи метров и передали правоохранителям.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar