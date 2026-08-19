Стала известна личность погибшей на Чегете иностранной туристки

51-летняя туристка из Индии погибла во время похода на горе Чегет в Кабардино-Балкарии. Спасатели завершили поисковую операцию и передали тело женщины следственно-оперативной группе.

Как сообщает SHOT, погибшую эвакуировали с горы на поляну Чегет. После этого специалисты передали её представителям правоохранительных органов для проведения необходимых процедур.

Группа иностранных туристов связалась со спасателями и сообщила о происшествии на высоте около 2500 метров. Двое участников похода рассказали, что третий член группы погиб во время маршрута. По предварительным данным, туристы зарегистрировали свой маршрут и готовились к восхождению на Эльбрус. Обстоятельства гибели женщины сейчас устанавливаются.

Ранее Life.ru писал о другой трагической находке в горах – туристы из Белоруссии обнаружили человеческие останки на леднике Северцова в Казахстане. Спасателям пришлось направить специалистов в труднодоступный район, чтобы эвакуировать тело и установить личность погибшего. Подобные случаи в горной местности нередко требуют сложных операций из-за высоты и удалённости районов.