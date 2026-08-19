Последний день похода: Стали известны подробности смертельного камнепада в КБР

Руководитель туристической группы погиб в результате камнепада в горах Кабардино-Балкарии. Ещё два участника похода получили травмы, сообщает SHOT.

Мужчина, погибший при камнепаде в КБР. Фото © SHOT

Группа из шести человек направлялась к пику «20 лет ВЛКСМ» и находилась на высоте около 2200 метров. Туристов сопровождал 48-летний инструктор Андрей. Вечером 18 августа участники установили палатки возле реки Тютюнсу. Когда все находились внутри, начался камнепад. Лагерь завалило обломками горной породы, руководитель группы погиб на месте.

Двое туристов — 22-летняя Софья и Иван — получили травмы рук и ног. Часть участников осталась с пострадавшими, остальные отправились к гостевому дому в урочище Уштулу, чтобы связаться со спасателями. Прибывшие специалисты отметили, что лагерь был разбит на удалении от склонов и место стоянки выглядело безопасным.

По данным источника, погибший являлся доктором физико-математических наук, работал в научном институте и состоял в туристическом клубе при Политехе. К работе инструктором по горному спортивному туризму он приступил относительно недавно.

Ранее Life.ru сообщал, что турист из Индии погиб на горе Чегет в Кабардино-Балкарии. Известно, что группа альпинистов готовилась к покорению Эльбруса. Трагедия произошла на высоте около 2,5 тысячи метров. Причина не уточнялась.