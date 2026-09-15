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Опубликовано 15 сентября, 16:06

Не вернулся с маршрута: Тело туриста нашли в горной расщелине в Кабардино-Балкарии

Тело пропавшего туриста нашли в расщелине в Кабардино-Балкарии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Тело 57-летнего мужчины, который накануне не вернулся с туристического маршрута, обнаружили в горной расщелине в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает SHOT.

Местный житель отправился в поход 14 сентября. Когда к контрольному времени он не вышел на связь, начались поиски.

К операции привлекли спасателей и вертолёт Ми-8. В первый день обнаружить пропавшего не удалось. Сегодня вечером поисковая группа нашла тело мужчины в расщелине. Эвакуацию из труднодоступного района запланировали на следующий день.

Обстоятельства и точная причина гибели туриста устанавливаются.

МЧС объявило о завершении поисков после трагедии в горах Кабардино-Балкарии
МЧС объявило о завершении поисков после трагедии в горах Кабардино-Балкарии

Ранее Life.ru рассказывал о гибели 22-летнего туриста, сорвавшегося с обрыва на плато Канжол в Кабардино-Балкарии. Спасатели эвакуировали его тело с труднодоступного участка и передали правоохранителям.

Больше новостей о спасательных операциях и происшествиях в труднодоступных районах — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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