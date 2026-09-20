«Не факт, что это кровь»: Криминалист оценил загадочные следы на фото с поисков Усольцевых

Пятна на фотографиях с места поисков семьи Усольцевых могут оказаться оптической иллюзией, а не следами крови. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал криминалист Михаил Игнатов.

Специалист призвал не делать выводы только по снимкам. По его словам, установить происхождение предполагаемых следов можно лишь после их обнаружения непосредственно на местности и проведения соответствующей экспертизы.

«А что там увидели на фотографии? Это может быть искажение плёнки или какие-то световые эффекты во время фотосъёмки. Утверждать, что это пятна крови, я бы не стал», — заявил Игнатов.

Ранее друг семьи Валентин Дегтерев сообщил, что заметил на кадрах поисковой операции пятна, которые показались ему похожими на кровь. После цифровой обработки фотографий он также, по собственным словам, разглядел силуэт человека в горной расщелине и зелёную стеклянную бутылку.

Криминалист отнёсся к этим выводам скептически и подчеркнул, что без результатов официального исследования снимков и работы специалистов на месте происшествия подобные наблюдения нельзя считать доказательствами.

Напомним, на фотографиях с поисков семьи Усольцевых заметили пятна, похожие на кровь, а также силуэт в расщелине. На необычные детали обратил внимание друг семьи Валентин Дегтерев, который изучал снимки после поисковой операции. Он также говорил о зелёной бутылке, попавшей в кадр, однако происхождение этих объектов и их связь с исчезновением семьи официально не подтверждены.