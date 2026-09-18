Кровь и силуэт в расщелине? На фото с поисков семьи Усольцевых заметили странные детали

На фотографиях с прошлогодних поисков семьи Усольцевых обнаружили детали, которые могут оказаться новой зацепкой в деле об их исчезновении. Друг Сергея Усольцева Валентин Дегтерев заявил, что после обработки снимков разглядел на земле возможные следы крови и некий силуэт в расщелине.

Фото © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Дегтерев обратил внимание на красное пятно на фотографии, сделанной во время поисковых работ возле горы Мальвинка. По его словам, после увеличения яркости ему также показалось, что рядом находится зелёная бутылка, похожая на ту, которую Усольцев якобы покупал перед походом. Само происхождение пятна по снимку установить невозможно.

Ещё одну подозрительную деталь мужчина разглядел в расщелине. Он предположил, что там может находиться человек или оставшиеся после происшествия вещи, и призвал повторно обследовать участок. Среди рассматриваемых им версий есть нападение медведя, однако подтверждений этому нет, пишет АиФ.

Семья пропала осенью 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья. Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной. С тех пор достоверных следов семьи обнаружить не удалось. Спасатели не планируют возобновлять поиски. При этом есть и те, кто считает, что новая тактика поможет пролить свет на эту историю.