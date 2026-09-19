Тайга хранит молчание: Поисковики разобрали одну из самых тревожных версий об Усольцевых

Версия о нападении медведя на семью Усольцевых в красноярской тайге остаётся среди возможных, однако подтверждений ей пока нет. Об этом сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям, передаёт РИА «Новости».

Специалисты отмечают, что в районе поисков действительно обитают хищники, поэтому полностью исключать такой сценарий нельзя.

«В этой местности действительно водятся медведи, и теоретически такая версия тоже не исключается, но она не находит подтверждений», — сказали в центре.

При этом эксперты считают, что подобное нападение, скорее всего, оставило бы после себя хотя бы косвенные признаки. Речь может идти об обрывках одежды, личных вещах, следах борьбы или других предметах, которые помогли бы подтвердить эту версию.

Поиски продолжаются, а обстоятельства исчезновения семьи по-прежнему устанавливаются

Ранее Life.ru рассказывал, что специалисты также рассматривали версию об отравлении семьи лесными растениями, однако и она не получила фактического подтверждения. В июне спасатели шесть дней повторно обследовали Кутурчинское Белогорье, но новые поиски вновь не принесли результата. Позже специалисты отмечали, что за зиму старые следы могли исчезнуть, поэтому для продолжения поисков потребуется менять тактику. Сейчас семья по-прежнему числится пропавшей без вести.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября прошлого года во время похода в районе посёлка Кутурчин Красноярского края. Вместе с ними была собака породы корги. Семья отправилась в район Кутурчинского Белогорья, после чего перестала выходить на связь. Позднее сигнал телефона Сергея зафиксировали примерно в семи километрах от Кутурчина, однако масштабные поиски с участием спасателей, полиции и волонтёров результатов не дали. Активную фазу операции завершили в октябре, а в 2026 году поиски неоднократно возобновляли. Следствие рассматривало различные версии исчезновения, основной оставался несчастный случай в труднодоступной горно-таёжной местности.