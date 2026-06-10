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Регион
10 июня, 04:51

Спасатели не смогли найти Усольцевых под Красноярском за шесть дней поисков

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Очередные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года, не принесли результата. Мероприятия проходили в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Об этом сообщило краевое учреждение «Спасатель».

Сводная группа из 15 спасателей и шести единиц техники работала с 4 по 9 июня. Они проводили дополнительные мероприятия в Манско-Уярском округе. Специалисты обследовали территорию, но не обнаружили следов пропавших. В ведомстве отметили, что, несмотря на все усилия, семью найти не удалось. Поиски продолжаются.

Семья Усольцевых числится пропавшей без вести с осени прошлого года. Спасатели и волонтёры периодически возобновляют поиски. Следственные органы также продолжают работу по этому делу.

На месте поисков пропавшей семьи Усольцевых установили блокпост
На месте поисков пропавшей семьи Усольцевых установили блокпост

Ранее пропавшую семью Усольцевых заподозрили в работе на иностранную разведку. Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что супруги, вероятно, покинули Россию, чтобы скрыться от правосудия. По его словам, пара использовала ребёнка как прикрытие: мужчина и женщина с маленьким ребёнком вызывают меньше подозрений у контрразведки. Аналитик отметил, что старший сын Сергея Усольцева живёт в США, и через него могли осуществляться контакты с ЦРУ. Эксперт добавил, что все действия семьи вписываются в «азбуку разведчика», когда требуется тайно покинуть страну.

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Антон Голыбин
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