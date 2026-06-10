Спасатели не смогли найти Усольцевых под Красноярском за шесть дней поисков

Очередные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года, не принесли результата. Мероприятия проходили в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Об этом сообщило краевое учреждение «Спасатель».

Сводная группа из 15 спасателей и шести единиц техники работала с 4 по 9 июня. Они проводили дополнительные мероприятия в Манско-Уярском округе. Специалисты обследовали территорию, но не обнаружили следов пропавших. В ведомстве отметили, что, несмотря на все усилия, семью найти не удалось. Поиски продолжаются.

Семья Усольцевых числится пропавшей без вести с осени прошлого года. Спасатели и волонтёры периодически возобновляют поиски. Следственные органы также продолжают работу по этому делу.

Ранее пропавшую семью Усольцевых заподозрили в работе на иностранную разведку. Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что супруги, вероятно, покинули Россию, чтобы скрыться от правосудия. По его словам, пара использовала ребёнка как прикрытие: мужчина и женщина с маленьким ребёнком вызывают меньше подозрений у контрразведки. Аналитик отметил, что старший сын Сергея Усольцева живёт в США, и через него могли осуществляться контакты с ЦРУ. Эксперт добавил, что все действия семьи вписываются в «азбуку разведчика», когда требуется тайно покинуть страну.