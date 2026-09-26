Пропавшего 40-летнего россиянина нашли мёртвым под обрывом на Бали
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Тело 40-летнего россиянина обнаружили под высоким обрывом на индонезийском острове Бали спустя несколько дней после его исчезновения. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, турист по имени Артём перестал выходить на связь 23 сентября. Его мотоцикл и шлем позднее нашли возле утёса Каранг-Бома в районе Печату.
26 сентября спасатели приступили к поисковой операции, однако первоначально обнаружить мужчину не удалось. Позднее местные жители сообщили о неприятном запахе в районе утёса.
Спасатели обследовали местность при помощи беспилотника и заметили тело среди камней под обрывом. На его эвакуацию ушло несколько часов.
Тело доставили на побережье пляжа Ньянг-Ньянг. Обстоятельства и причины гибели россиянина устанавливают местные правоохранительные органы.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели другого россиянина на Бали. 30-летнего жителя Калининграда нашли на дороге после предполагаемой аварии на мотоцикле. Позже российское посольство со ссылкой на полицейский протокол сообщило, что мужчина погиб в ДТП, не справившись с управлением байком. Ещё один россиянин весной чудом выжил после 20 часов в открытом океане, куда его унесло течением во время сёрфинга.
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