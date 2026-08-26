Посольство РФ опровергло слухи о «подозрительной смерти» россиянина на Бали

В российском посольстве в Индонезии опровергли сообщения СМИ о подозрительных обстоятельствах гибели гражданина РФ на Бали. В беседе с ТАСС дипломаты подчеркнули, что эти публикации не соответствуют действительности.

Согласно официальному полицейскому протоколу района Гиньяр, россиянин скончался в результате ДТП, не справившись с управлением мотоциклом. В посольстве заявили, что версии о «подозрительной смерти» не имеют под собой оснований.

Ранее сообщалось, что на Бали при загадочных обстоятельствах погиб 30-летний россиянин из Калининграда. Его нашли на дороге с пробитым черепом, а с карты пропали $4 тыс. Власти Индонезии утверждают, что это ДТП (мужчина был без шлема), но родственники уверены: это убийство.