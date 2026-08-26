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26 августа, 12:09

Посольство РФ опровергло слухи о «подозрительной смерти» россиянина на Бали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leo_nik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leo_nik

В российском посольстве в Индонезии опровергли сообщения СМИ о подозрительных обстоятельствах гибели гражданина РФ на Бали. В беседе с ТАСС дипломаты подчеркнули, что эти публикации не соответствуют действительности.

Согласно официальному полицейскому протоколу района Гиньяр, россиянин скончался в результате ДТП, не справившись с управлением мотоциклом. В посольстве заявили, что версии о «подозрительной смерти» не имеют под собой оснований.

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Россиянина готовятся депортировать с Бали за неадекватное поведение в отеле

Ранее сообщалось, что на Бали при загадочных обстоятельствах погиб 30-летний россиянин из Калининграда. Его нашли на дороге с пробитым черепом, а с карты пропали $4 тыс. Власти Индонезии утверждают, что это ДТП (мужчина был без шлема), но родственники уверены: это убийство.

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Наталья Демьянова
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