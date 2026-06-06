Россиянина готовятся депортировать с Бали за неадекватное поведение в отеле

Власти индонезийского округа Бадунг на острове Бали рекомендовали депортировать гражданина России. Причина — жалобы на его поведение в курортном отеле района Печату. Об этом сообщает местное издание NusaBali.

Россиянин проживал в гостинице с 9 по 23 мая. Администрация отеля обратилась к властям. Мужчина неоднократно беспокоил гостей и персонал, а также совершал действия, опасные для окружающих.

«Согласно полученному мной докладу, гражданин России с инициалами MS уже находится под контролем иммиграционных властей для проведения процедуры депортации», — заявил начальник оперативного отдела полиции округа Бадунг Маде Астика Джая.

Сейчас россиянин проходит лечение в больнице. После завершения терапии местные власти официально направят рекомендацию о депортации в иммиграционную службу. Астика предположил — поведение иностранца связано с зависимостью от определённых лекарственных препаратов. Окончательное решение примет иммиграция.

Среди претензий отеля — регулярное нарушение покоя других постояльцев. Также 18 мая мужчина взял мороженое и напитки в баре без немедленной оплаты, однако позже погасил задолженность.

Ранее на Бали задержали гражданку России по обвинению в контрабанде наркотиков. У 51-летней Киры Кочетковой изъяли 7,8 кг гашиша, прибывшего из Таиланда. По данным наркоконтроля, женщина ввезла чемодан с наркотиком для последующего сбыта на Бали.