Шлем исчез, $4000 пропали: Россиянин погиб на Бали при загадочных обстоятельствах

30-летний россиянин из Калининграда погиб на Бали при подозрительных обстоятельствах. Официально причиной называют аварию на байке, однако после смерти мужчины исчезли деньги и дорогая техника. Об этом SHOT рассказала его мать Татьяна.

Константина нашли на дороге в районе Саян. Предполагается, что он ехал без шлема, разбился и получил смертельную травму головы. Однако за два часа до гибели мужчина разговаривал с другом по видеосвязи в шлеме. Родные утверждают, что он был опытным мотоциклистом и защитой не пренебрегал. Сам шлем впоследствии не обнаружили ни среди вещей, ни на вилле.

Сомнения семьи усилили больничные документы. В них сказано, что Константина нашли без сознания и пульса, с сильным кровотечением и тяжёлыми повреждениями черепа, а в клинику привезли уже с признаками трупного окоченения. При этом мать утверждает, что на фотографиях не заметила других характерных для серьёзного ДТП травм. Снимков с места аварии и сведений о свидетелях семье, по её словам, не предоставили.

В день гибели на балийский счёт мужчины поступило более 300 тысяч рублей. Карта после происшествия исчезла, а из дома, по словам близких, пропали недавно купленные MacBook Pro и iPhone 17. Татьяна добивается проверки обстоятельств смерти сына. В российском консульстве в Джакарте сообщили SHOT, что помогают семье и взаимодействуют с местными властями.

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