Френдли фаер: Россиянин создал банду во Вьетнаме для нападений на русскоязычных

Россиянина разыскивают во Вьетнаме по подозрению в организации серии нападений на русскоговорящих туристов. Жертв заманивали в гостиничные номера, избивали и отбирали деньги. В Нячанге известно как минимум о пяти подобных эпизодах.

Одним из пострадавших стал гражданин Казахстана. По словам его супруги, за парой несколько дней следили, зная о полученных после продажи мопеда деньгах. Мужчину заманили в номер, угрожали ножом и заставили принять снотворное. Когда он потерял сознание, злоумышленники забрали $5 тысяч и связали его.

Как сообщает Baza, у гостиницы полиция обнаружила верёвки, таблетки и стакан со следами препарата. Следствие вышло на двух граждан Таиланда, успевших улететь в Бангкок, и россиянина. Предполагаемый организатор представлялся именем Лев, однако в документах, по данным канала, значится как Алексей Л. Его объявили в розыск, предположительно, мужчина остаётся в Нячанге.

Среди предполагаемых жертв также трое россиян. Их, как утверждается, избивали, грабили и запугивали расправой в случае обращения в полицию. Заявление в итоге подал только один человек.

Ранее Life.ru писал о задержании во Вьетнаме двух разыскиваемых россиян, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 12 млн рублей. После задержания фигурантов при участии Интерпола депортировали в Россию для проведения следственных действий.