Российская отшельница обчистила виллу во Вьетнаме на 1,6 млн рублей

Россиянку из Санкт-Петербурга задержали во Вьетнаме по подозрению в краже дорогостоящих вещей из виллы. Общая стоимость похищенного составила около 1,6 млн рублей.

39-летняя Марина рано утром ходила по виллам в Хойане и проверяла, не оставлена ли какая-либо из дверей открытой. В одном из домов женщина обнаружила незапертую дверь и проникла внутрь.

В помещении она увидела две сумки и забрала их с собой, сообщает Baza. Среди находившихся внутри вещей были часы Rolex, сумка Louis Vuitton, очки Bulgari и клатч Hapas. После этого россиянка отправилась на автомобиле в Дананг, где собиралась найти покупателей для украденного.

Владельцем вещей оказался 48-летний гражданин Саудовской Аравии Альхалифе Халифе. После обнаружения пропажи он обратился в полицию. Правоохранители уже на следующий день задержали россиянку. Похищенные предметы также удалось обнаружить и изъять.

На допросе женщина призналась в краже. По её словам, на преступление она пошла из-за финансовых трудностей и отсутствия работы.

Во Вьетнам Марина приехала из Петербурга. Женщина позиционировала себя коучем, работавшим в сфере йоги, духовных практик, психологии и личностного развития. Первые полгода жила в семье местных жителей, а затем осталась в стране и начала кочевать по чужбине в одиночку.

Ранее блогер из России Любовь Попова сообщила, что в пятизвёздочном отеле Nala Maldives by Jawakara на атолле Лавийани в Мальдивской Республике из сейфа её номера пропали 3 тысячи долларов. По её словам, хищение обнаружилось за день до отъезда, поэтому на разбирательства времени практически не оставалось.