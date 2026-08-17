Во Франции украли 86 кондиционеров из грузовика, пока водители спали

В пригороде Парижа злоумышленники похитили 86 кондиционеров из грузовика, пока двое водителей спали рядом с машиной. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Кража произошла в департаменте Сена и Марна. Грузовик перевозил более 440 кондиционеров, часть товара преступники успели забрать незаметно. По данным газеты, ущерб турецкой логистической компании составил около 18 тысяч евро.

Водители обнаружили пропажу уже после кражи и обратились в полицию. Расследование осложняет то, что рядом не оказалось камер видеонаблюдения и свидетелей.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Германии зафиксировали около 12,5 тысячи смертей, связанных с жарой.

По оценке Института Роберта Коха, число связанных с жарой дополнительных смертей уже превысило показатели 2018 и 2019 годов. Речь идёт о расчётной статистике, причём наиболее уязвимыми оказались пожилые люди.