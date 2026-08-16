В Германии из-за аномальной жары пересох канал — рыбаки спасают тысячи рыб

Во Фрайбурге на юго-западе Германии участники местного рыболовного клуба вытаскивают рыбу из промышленного канала, который почти полностью пересох из-за жары. В некоторых местах воды осталось всего пять-шесть сантиметров, сообщает Spiegel.

Обычно этот канал заполнен водой по всей длине. Однако из-за засухи и высокой температуры он практически высох, а на открытых солнцу участках русла воды вообще не осталось. Рыбаки вылавливают уцелевших рыб сачками прямо из мутной илистой жижи.

Пойманную рыбу переносят в ручей Дитенбах, где ещё сохраняется вода. По данным издания, участники клуба уже не в первый раз переселяют туда обитателей канала.

Председатель клуба Франц Бюлер объяснил, что ловить рыбу тяжело: она очень шустрая и постоянно уходит. По его словам, спасти получится не всех — часть рыбы так и останется в канале.

Бюлер добавил, что на высохших отрезках русла погибла вся рыба. По его оценке, во Фрайбурге и его округе уже пропали тысячи особей. Живая рыба пока держится только там, где русло укрыто тенью.

В последние недели сильная жара и нехватка осадков охватили Германию и ряд других европейских стран. Из-за этого мелеют реки.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за рекордного обмеления судоходство по Рейну оказалось на грани разрыва на два изолированных участка. Особенно тяжёлая ситуация сложилась у немецкого Кауба — одного из ключевых узких мест речной логистики Европы. По данным n-tv, 14 августа местный водомер впервые за всю историю наблюдений показал однозначное значение: за день уровень опустился до шести сантиметров над условным нулём.